◆米大リーグドジャース２―７ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で完敗を喫し、連勝は「２」で止まった。７点を追う９回１死二塁からパヘスが２ランを放つも、反撃もここまで。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打２三振の内容で３戦連続安打をマークした。ブレーブス先発のＳ・ストライダー投