ディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）にて、『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）を6月に独占配信することを発表！ ディズニープラス『King & Princeがまちあわせ in LA』 番組タイトル：『King & Princeがまちあわせ in LA』ディズニープラスにて6月独占配信開始出演：King & Prince永瀬 廉（Ren Nagase）郄橋 海人（Kaito Takahashi） この度、Kin