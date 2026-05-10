この夏、全国5都市にてミッキー＆フレンズとKing & Princeによる、スペシャルコラボレーションのグッズを扱うスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定！“ベストフレンド”のミッキーマウスとKing & Princeの王子様ルックのキラキラ３ショットとあわせて紹介していきます。 Mickey & Friends × King & PrincePOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」 この夏、全国5都市にてミッキー＆フレ