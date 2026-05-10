◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)巨人が2回に先制しました。対する中日の先発はドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。初回は三者凡退に抑えられるも、2回の先頭・ダルベック選手が粘りながらレフトへのヒットで出塁します。後続は打ち取られるも増田陸選手のゴロの間に進塁。2アウト2塁と好機をつくります。ここで打席に向かった平山功太選手は初球のフォークを振り抜きレフトへのタイムリー。先制に成功