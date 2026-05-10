King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人（※高＝はしごだか））が10日、都内で行われた動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）の新番組『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）スペシャルローンチイベントに出席した。【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince初のトラベルバラエティーとなる同番組が、6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定。King & Princeが、アメリカ