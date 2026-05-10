「広島−ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）始球式をプロ初先発のドラフト５位・赤木（仏教大）の母・恵美さんが務めた。この日は母の日。「ＣａｒｐＭｏｔｈｅｒ｀ｓＤａｙ２０２６」として開催されており、そのイベントの一環で、８人きょうだいを育て上げた恵美さんが大役を務めた。息子からボールを受け取り投球。山なりのボールが数バウンドし、持丸のミットに収まると、球場からは温かい拍手が送られた。投球