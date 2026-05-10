東京・荒川の河川敷で枯れ草が燃える火事がありました。10日午前7時ごろ、江戸川区小松川の荒川河川敷で枯れ草が燃えているのが見つかり、消防車など8台が出動して消火活動にあたり、およそ1時間後にほぼ消し止められましたが、あわせて150平米が燃えました。現場にいた男が、自分の不要物に火をつけたところ周りに燃え移ったと話したことから、警視庁は男を廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。