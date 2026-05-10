神奈川・南足柄市の「大口河川敷パークゴルフ場」（荒井晴男理事長）で１０日、１４歳から８５歳のプレーヤーが参加し「令和８年第２回金太郎カップ」が開催された（３６Ｈストロークプレー）。初夏の清々しいコンディション、富士山を見ながら参加者は笑顔で楽しくラウンドした。男性はスコア９６で山田俊男さん、女性は１００で露木一江さんが優勝した。▽男性（１）山田俊男…スコア９６（２）石岡良一…同９９（３）座