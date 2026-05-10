ＮＨＫマイルＣ当日の５月１０日、東京競馬場のローズガーデンで２０１０年の日本ダービー馬エイシンフラッシュがお披露目された。９時から休憩を挟みつつの登場となったが、１３時過ぎには黒山の人だかりで人気の高さがうかがえる。現役時からグッドルッキングホースとして知られる漆黒の馬体は、１９歳を迎えても衰え知らずだ。現在、繋（けい）養されているヴェルサイユリゾートファームの岩崎崇文代表は「引退馬を身近に感