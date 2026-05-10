◇ナ・リーグドジャース2―7ブレーブス（2026年5月9日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でブレーブスに敗れ、連勝は2でストップした。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は会見に臨み、負傷者リスト（IL）から復帰し、今季初登板初先発となったブレーク・スネル投手（33）について言及。3回6安打5失点と乱れ、今季初黒星を喫したが、内容については及第点を与えた。スネルは初回、2安打と四球で無死