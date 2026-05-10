マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ベルギー代表FWジェレミー・ドクを絶賛した。9日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第36節が9日に行われ、マンチェスター・シティはブレントフォードと対戦。60分にドクが先制点を決めると、75分にアーリング・ハーランドが、90＋2分にはオマル・マルムーシュが追加点を挙げ、3−0で快勝した。試合後、グアルディオラ監督