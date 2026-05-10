元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。最近、ハマっているつまみについて語った。リスナーから「最近の旬のおつまみ」について質問が寄せられ、松岡は「旬のものというのであれば、やっぱり野菜系になっちゃうんですよ。ってなると、今の時期はやっぱりギョウジャニンニクですね。アイヌネギ、って僕らは言いますけど、醤油漬けが東京の居酒屋でもチラホラ置いてあるとこ