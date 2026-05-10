チェコ1部リーグの試合が9日に行われ、首位スラヴィア・プラハと2位スパルタ・プラハが対戦。勝てば優勝決定のスラヴィア・プラハが3−2でリードしていた試合終盤、ホームサポーターのピッチ乱入により試合中止となる前代未聞の事件が発生した。チェコの複数メディアが伝えた。スラヴィア・プラハの本拠地『エデン・アレナ』で行われた一戦は、スパルタ・プラハが一時2−1でリードしたものの、スラヴィア・プラハが2点を奪い返