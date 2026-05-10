「オリックス−日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）日本ハムのレイエスが、母と妻に感謝の思いを込めた先制の４号２ランを放った。初回２死一塁から、オリックス先発・エスピノーザの甘いスライダーを、ピンク色のバットでジャストミート。左翼５階席前面の壁にぶち当てる豪快弾を“確信歩き”で見送った。４月１５日のロッテ戦以来２２試合ぶりの一発。チームメートの祝福にベンチで破顔した主砲は「きょうは母の日だ