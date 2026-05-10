母の日の贈り物を通して、親に感謝の気持ちを伝える人は多いのではないでしょうか。言葉だけでは照れくさくとも、「プレゼント」という形にすることで、素直に気持ちを伝えやすくなるものです。しかし、いくら「感謝の気持ち」とはいえ、何を贈るのか、どれくらいの金額のものを贈ろうか悩む人も多いでしょう。 そんなとき、もし夫に「自分の母には3万円の家電を贈り、妻の母には5000円の花でいい」と言われたら、金額の差