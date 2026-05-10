阪神・早川太貴投手（２６）が１０日、ＤｅＮＡ戦（甲子園）の試合前練習で一軍に合流。５日の中日戦（バンテリン）では４回途中４安打６失点と炎上。翌６日に二軍降格となり調整を続けていた。この日、報道陣の取材に応じた藤川球児監督（４５）は「ファームでもう１回というのはゲームとしてはあるかもしれないが、どこに向けて練習するのかはっきりさせなければならない。あまりにここで１軍を遠ざけてしまうと、チームとし