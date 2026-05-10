【モデルプレス＝2026/05/10】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」の「ARTIST STAGE」に出演した。【写真】&TEAMメンバー、ファンの顔に超接近◆&TEAM、エネルギー200％で伝えた様々な魅力 『FIREWORK』のBGMとともにステージに上がった&TEAM。リーダー・EJ（ウィジュ）の「今日は楽しく遊びましょう！」を合図に