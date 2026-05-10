【スーパービーダマン チームガッツ アーリーセット】 5月13日 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「スーパービーダマン チームガッツ アーリーセット」を通販サイト「タカラトミーモール」限定で5月13日に予約受付を開始する。 本