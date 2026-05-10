元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。“母の日”に長女（9）からプレゼントをもらったことを明かし、長女との2ショットを公開した。【写真】「大きくなりましたね」9歳長女との2ショットを披露した澤穂希「Happy mother's day 産んでくれてありがとう 母親には感謝してもしきれないくらいです」とまずは自身の母への感謝をつづった澤。続けて「今朝、娘から母いつもありがとうのお手紙