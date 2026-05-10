お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」で、“津田、美人マネージャーとのはじめてシリーズ”新作が、10日までに公開された。【動画】ダイアン津田と“美人マネージャー”がクロワッサンを食べる浅野マネージャーが、前回は「麻辣湯」を紹介し、420万回再生を突破。新たに「1日10個食べて3キロ太った」というミニクロワッサンの店「MIGNON 新宿小田急エース店」を訪れ