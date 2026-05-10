元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。好きな漢字を明かす場面があった。リスナーから「松岡くんは好きな漢字ありますか？」という質問が寄せられ、「好きな漢字？何なんだろうな、何なんだろうな。“さんずい”と“しんにょう”が好きですね。書いていて好きなのは、“さんずい”と“しんにょう”」と明かした。「だから、『港』って漢字は好きかな、港区の『港』」と