「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）西三段目６枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が柏王丸（時津風）と対戦。寄り切って白星発進。序ノ口デビューから本割で無傷１５連勝とした。立ち合いでやや押し込まれたが、まわしをつかんで寄り返し、土俵際でゆっくりと寄り切った。部屋の方針で取材には応じなかった。研修生時代から伊勢ケ浜で関取衆との稽古で引けを取らず、“史上最強の新弟子”の異名を誇り、注目され