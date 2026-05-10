地方出身の多くの若者にとって、上京は単なる移動ではなく「人生のアップグレード」を懸けた挑戦である。しかし、その通行手形として手にした奨学金が、皮肉にも東京での自由を奪う足かせとなる現実がある。「東京へ行けばなんとかなる」という18歳の無邪気な憧れが、10年後の人生の選択肢にどのように影響するのか。29歳女性の事例を通して、奨学金利用者の実態を紐解く。18歳のときの「軽い決断」地方出身のAさん（29歳）は、両