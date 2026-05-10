ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！限られた文字を組み合わせて正解を導き出すこのクイズは、脳の柔軟性を高めるのに最適です。今回の問題は5つのひらがな。パッと見て、どんな単語が隠れているか分かりますか？ 制限時間は1分。全集中で考えてみましょう！問題：「い と う こ れ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。い と う こ れヒント：最後の文字は「こ」答えを見る↓↓↓↓↓