ロバーツ監督が明言ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は9日（日本時間10日）、右脇腹痛で負傷者リスト入りしているムーキー・ベッツ内野手を11日（同12日）の本拠地・ジャイアンツ戦でメジャー復帰させる意向を明らかにした。ベッツは8、9日と傘下3Aオクラホマシティでリハビリ出場。9日は「3番・遊撃」で先発出場し、2打数1安打、1得点1四球だった。ロバーツ監督は「先ほどテキストメッセージが届いた。内容はまだ確認してい