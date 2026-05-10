タレントの若槻千夏（41）が9日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。過酷だった芸能活動について語った。若槻がグラビアアイドルとしてバラエティー番組に出演していた頃、同業タレント同士で「ご飯会でバラエティーの作戦会議」をしていたと回顧。「どの現場でそうだったっていうのを話し合わないと、メンタルがやられちゃう」と振り返った。ゲストの東野幸治が「グラビアで小さい生地の水着を着てメ