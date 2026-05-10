◆ベルギーリーグ▽プレーオフ１第７節クラブ・ブリュージュ０―２シントトロイデン（９日）ベルギー１部で３位のシントトロイデンが首位クラブ・ブリュージュに０―２で敗れ、リーグ優勝の可能性が消滅した。ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎、ＦＷ後藤啓介の日本人５選手が先発。シントトロイデンは前半１３分にエリア中央から先制点を許すと、後半７分にも自陣でのボールロストから