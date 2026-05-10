◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）広島のスタメンが発表された。４月下旬以降は一塁でスタメン起用されていた４番・坂倉将吾捕手が４年ぶりに三塁に入った。「５番・一塁」のエレフリス・モンテロ内野手と同時起用が実現した。広島のスタメンは以下。１（左）秋山翔吾２（二）菊池涼介３（遊）小園海斗４（三）坂倉将吾５（一）モンテロ６（中）大盛穂７（捕）持丸泰輝８（右）二俣翔一９（投