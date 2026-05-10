◆パ・リーグオリックス―日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）日本ハムが母の日仕様のピンクバットで試合に臨んでいる。第１打席では、野手スタメン９人のうち６人がピンクのバットを使用していた。カストロ、野村、万波以外の郡司、清宮幸、レイエス、矢沢、水野、田宮が使用し、レイエスは８７打席ぶりの４号２ランを放った。この日は母の日。バット以外にも各選手がスパイクやリストバンドにピンクをあしらい母への感謝