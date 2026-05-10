◆パ・リーグオリックス―日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）日本ハムのレイエスが０―０の初回２死一塁、４月１５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来８７打席ぶりの一発を放った。エスピノーザの２球目、１３０キロスライダーを捉え、左翼３階席手前の看板に直撃する先制の４号２ラン。「きょうは母の日だから、頬に母と妻のイニシャルを書いて試合に臨んでいる。状態は上がってきていたので、この特別な日に打つことができて、