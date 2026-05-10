【モデルプレス＝2026/05/10】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが5月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）風の男装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳人気アイドル「再現度高い」と話題の「今日好き」イケメン風男装ショット◆早瀬ノエル、もんた風男装早瀬は「のえた」とつづり、写真を複数枚投稿。ブレザーにネクタイ、