きょう10日の広島―ヤクルト8回戦（マツダ）は、「CarpMother’sDay2026」として開催され、8人きょうだいを育てた広島のドラフト5位・赤木の母・恵美さんが始球式に登板した。きょうだい一同がグラウンドで見守る中、ワンバウンドでの投球となったが、球場からは温かい拍手が送られた。プロ初先発を前に、「初先発で緊張するんですけど、しっかり見届けたい」と語っていた赤木。母からバトンを受け、真っさらなマウンドに