サッカーのアジア・カップ（2027年1月7日〜2月5日）の組み合わせ抽選が9日、開催国サウジアラビアのリヤドで行われ、2011年以来4大会ぶり5度目の優勝を目指す日本は2連覇中のカタールや、タイ、インドネシアと同じF組に入った。大会には24チームが参加。1次リーグは4チームずつ6組に分かれ、各組上位2チームと3位のうち成績上位4チームの計16チームが決勝トーナメントに進む。イランはシリアなどと同じC組、韓国はアラブ首長国