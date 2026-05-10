【能登はやさしや土までも・６】前田利家を祖とし、「百万石」という全国随一の石高を誇った加賀前田家。その領有範囲には能登も含まれる。前田家の遺産は城下町文化が色濃く残る金沢だけでなく、能登にも様々な形で息づいている。（読売新聞文化部記者・多可政史）能登の大動脈・国道２４９号は能登半島地震で寸断されたが、２０２４年１２月に全線開通した。石川県輪島市から珠洲市に至る半島北部の道の一部は隆起した海岸に