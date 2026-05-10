動画配信サービスのU-NEXTが10日、東京・水道橋で『UFC 328：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を開催。UFC世界フライ級タイトルマッチ「ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎」が配信され、日本人初のUFC世界フライ級王者を目指した平良が激闘を繰り広げた。試合は最終5ラウンドまでもつれる大熱戦となったが、平良は5R1分32秒、TKO負けを喫した。【写真】5Rにヴァンの首をとらえた平良。会場は一気にボルテージが上