■陸上・第13回木南道孝記念陸上競技大会（10日、大阪府・ヤンマースタジアム長居）女子棒高跳で諸田実咲（27、アットホーム）が4m50の日本新記録をマークして優勝した。先週5日の水戸招待陸上で優勝し、4連覇を達成した諸田、好調を維持したまま臨んだ木南記念、4m41を3回目でクリアし、優勝を決めると大きなガッツポーズを見せた。4m50の記録更新に臨んだ諸田は、助走、タイミングともに完璧で余裕をもってクリアし、ここでも大