『リング』『らせん』などで知られる作家の鈴木光司さんが亡くなりました。68歳でした。出版社によると、鈴木さんは5月8日午後5時頃、都内の病院で亡くなったということです。■作家・鈴木光司さんの経歴鈴木さんは、1957年5月13日、静岡・浜松市生まれ。1990年に第2回 日本ファンタジーノベル大賞優秀賞となった『楽園』でデビュー。『らせん』（1995年発表）で第17回吉川英治文学新人賞を受賞しました。『リング』『らせん』『ル