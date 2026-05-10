くりいむちゅー上田晋也（56）が10日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）にMCとして生出演。群馬県のパスポートに似たパンフレットの反響が高いことについてコメントした。番組では、パスポートタイプの群馬県のパンフレットを求め、県庁に2000人超が詰めかけたニュースを取り上げた。出演した女優新川優愛は注目したいニュースに「群馬パスポート」をあげた。上田は「新川さんは群馬パスポートが気になるの？」と