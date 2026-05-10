5月10日、仙台89ERSは、渡辺翔太と2026－27シーズンの契約継続に合意したと発表した。 栃木県出身で現在27歳の渡辺は、168センチ70キロのポイントガード。地元の宇都宮工業高校から明治大学に進み、特別指定選手として2020年2月に仙台へ入団した。今シーズンは全60試合に出場し、1試合平均6.7得点1.8リバウンド1.9アシストを記録した。 今回の発表について、渡辺はクラブ公式サイトを通じて