[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](ニンスタ)※15:00開始<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 5 黒石貴哉DF 16 細谷航平DF 50 杉山耕二MF 14 斉藤涼優MF 22 竹本雄飛MF 24 宮本航汰MF 38 日野翔太MF 49 阿部稜汰MF 70 前田椋介FW 17 田口裕也控えGK 31 白坂楓馬DF 3 山原康太郎DF 26 金沢一矢MF 13 山下雄大MF 39 武藤寛MF 48 行友翔哉FW 27 舩橋京汰FW 88 山口太陽FW 99 樺山諒乃介監督大木武[カターレ富山]