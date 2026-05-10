[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](レモンS)※14:00開始主審:中村太<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 3 袴田裕太郎DF 5 松本大弥DF 13 下口稚葉MF 6 武田将平MF 7 小野瀬康介MF 15 藤井智也MF 18 池田昌生MF 20 石橋瀬凪MF 37 鈴木雄斗FW 29 渡邊啓吾控えGK 31 真田幸太DF 14 高橋直也DF 22 蓑田広大DF 27 福島隼斗DF 55 岡庭愁人MF 25 奥埜博亮MF 86 加瀬直輝FW 28 太田修介FW 77 石井久継監