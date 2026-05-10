[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](プラスタ)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 2 平松航DF 3 澤田雄大DF 11 雪江悠人MF 5 稲積大介MF 8 音泉翔眞MF 28 田中翼冴MF 34 高吉正真MF 80 永田一真FW 7 佐藤碧FW 10 澤上竜二控えGK 25 谷口裕介DF 4 鈴木慎之介DF 22 本多康太郎MF 16 鏑木瑞生MF 24 栗澤陸MF 26 高橋耕平FW 9 高尾流星FW 30 井波勇太FW 99 中野誠也監督高橋