[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](Axis)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 47 桃井玲DF 4 二階堂正哉DF 34 鄭翔英DF 42 金浦真樹MF 7 小澤秀充MF 15 木内達也MF 18 荒井涼MF 21 矢島慎也MF 27 本保奏希FW 10 三木直土FW 24 星景虎控えGK 88 バーンズ・アントンDF 3 ヴァンイヤーデン・ショーンDF 14 河村匠DF 55 大嶋春樹MF 2 藤田一途MF 8 東條敦輝MF 32 高柳郁弥FW 9 篠田大輝FW 72