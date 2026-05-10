[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節](メグスタ)※14:00開始<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 23 高橋クリスDF 29 田尾佳祐DF 40 高嶋修也DF 44 林田魁斗MF 6 宮崎慎MF 8 森勇人MF 13 前川大河MF 17 牧山晃政MF 60 森川裕基MF 66 禹相皓FW 77 村上悠緋控えGK 1 今村勇介DF 20 イ・ギサンDF 30 岡英輝DF 35 左合修土DF 39 原野楼惟MF 14 石倉潤征MF 27 柳雄太郎FW 11 佐野竜眞FW 86 淺田彗潤監督大嶽直人[高知ユ