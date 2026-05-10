[5.10 J1百年構想リーグ WEST第16節](アイスタ)※14:00開始<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 1 沖悠哉DF 5 北爪健吾DF 15 本多勇喜DF 51 住吉ジェラニレショーンMF 6 宇野禅斗MF 10 マテウス・ブエノMF 25 マテウス・ブルネッティMF 38 高橋利樹MF 47 嶋本悠大MF 97 大畑凜生FW 29 アフメド・アフメドフ控えGK 30 佐々木智太郎DF 4 蓮川壮大DF 28 吉田豊DF 39 日高華杜MF 17 弓場将輝MF 21 松崎快MF 81 小塚和季FW 9 オ