[5.10 J1百年構想リーグ WEST第16節](ノエスタ)※14:00開始<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 71 権田修一DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 24 酒井高徳MF 5 郷家友太MF 7 井手口陽介MF 11 武藤嘉紀MF 23 広瀬陸斗MF 25 鍬先祐弥MF 41 永戸勝也FW 10 大迫勇也控えGK 1 前川黛也DF 2 飯野七聖DF 15 ジエゴDF 16 カエターノMF 28 濱崎健斗MF 44 日高光揮FW 13 佐々木大樹FW 19 満田誠FW 29 小松蓮監督ミヒャエル