[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](カンセキ)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 21 櫻庭立樹DF 24 田端琉聖DF 25 岩崎博DF 26 田畑知起MF 7 川名連介MF 13 大曽根広汰MF 15 堤陽輝MF 17 杉森考起MF 27 永井大士MF 47 吉野陽翔FW 9 近藤慶一控えGK 31 鹿野修平DF 37 木邨優人MF 4 佐藤祥MF 39 屋宜和真MF 40 食野壮磨MF 81 中野克哉FW 19 庄司朗FW 29 矢野貴章FW 80 オタボー・ケネス監督米山篤