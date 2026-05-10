開催：2026.5.10 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 13 [パイレーツ] MLBの試合が10日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパイレーツが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。 5回表、2番 ブランドン・ロー 9球目を打ってセンターへの犠牲フライでパイ