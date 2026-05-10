この記事をまとめると ■アメリカには通称「25年ルール」と呼ばれる特例があることはよく知られている ■「25年ルール」は当初は正規輸入車を守るために制定されたものであった ■アメリカの「25年ルール」は、日本の自動車文化にとって功罪両面を併せもつ 良質な日本の中古車がどんどん海外へ 日本の街から、かつての名車たちが続々と姿を消している。日産スカイラインGT-RにA80トヨタ・スープラ、そして三菱ランサー エボリュ