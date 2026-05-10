「オリックス−日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が「母の日」となったこの日、４５歳の誕生日を迎えた。試合前のベンチでは今季初の１番で起用した西川からド派手なピンク色のタスキ＆ユニークなメガネをプレゼントされ、ご満悦。ベンチ内は爆笑の渦に包まれた。就任１年目の５月１０日・誕生日はソフトバンク戦（京セラ）で６−１で快勝。２年連続のバースデー勝ちとなるか。